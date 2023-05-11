Стипиди: Промеса расхваливают со страшной силой, но где он был в матче с «Зенитом»?

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

«В «Спартаке» Промеса расхваливают со страшной силой, но где он с «Зенитом» был? Где он был в других матчах? Он не дотягивает ни до Малкома, ни до Дугласа. Он просто прячется у нас», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

«Зенит» на своём поле переиграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги и досрочно завоевал титул.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард провёл 23 матча в составе московского клуба, забил в них 18 мячей и стал автором семи результативных передач. В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России нидерландский нападающий забил пять голов и отдал одну голевую передачу в девяти встречах.