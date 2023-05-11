Триппьер — о Симеоне: перед каждой игрой он носился по коридору, глядя в пол

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил о совместной работе с главным тренером «Атлетико» (Мадрид) Диего Симеоне.

«Диего Симеоне? Он не такой, как все (смеётся). Перед каждой игрой можно было увидеть, как он носится по коридору и сосредоточенно смотрит в пол в течение 40 минут.

Я не знаю, о чём он думал в такие моменты. Такое ощущение, что он выпивал около пяти «Ред Буллов» перед игрой, он просто не мог усидеть на месте», — сообщил Триппьер YouTube-каналу High Performance.

Под руководством Диего Симеоне Триппьер отыграл два с половиной года за «Атлетико». Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года, он дважды становился чемпионом Испании и два раза приводил «матрасников» к победе в Лиге Европы.