Триппьер — о Симеоне: перед каждой игрой он носился по коридору, глядя в пол
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил о совместной работе с главным тренером «Атлетико» (Мадрид) Диего Симеоне.
«Диего Симеоне? Он не такой, как все (смеётся). Перед каждой игрой можно было увидеть, как он носится по коридору и сосредоточенно смотрит в пол в течение 40 минут.
Я не знаю, о чём он думал в такие моменты. Такое ощущение, что он выпивал около пяти «Ред Буллов» перед игрой, он просто не мог усидеть на месте», — сообщил Триппьер YouTube-каналу High Performance.
Под руководством Диего Симеоне Триппьер отыграл два с половиной года за «Атлетико». Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года, он дважды становился чемпионом Испании и два раза приводил «матрасников» к победе в Лиге Европы.
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