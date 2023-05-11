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«Реал» и «Бавария» поборются с «Барселоной» за подписание Канселу

«Реал» и «Бавария» вступают в борьбу с «Барселоной» за приобретение защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает 90min.

По информации источника, португалец не вернётся в «Манчестер Сити» в следующем сезоне, поскольку сразу несколько ведущих европейских клубов заинтересованы в его покупке.

Сообщается, что Томас Тухель принял решение сохранить универсального крайнего защитника в своей команде. Помимо «Баварии», к Канселу проявляют интерес и другие топовые клубы: мадридский «Реал» ищет правого защитника на смену Даниэлю Карвахалю. «Сливочные» считают Канселу наиболее подходящим вариантом.

Во второй половине сезона на счету португальца 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось о предметных переговорах между представителями Канселу и «Барселоной».