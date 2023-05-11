«Реал» и «Бавария» поборются с «Барселоной» за подписание Канселу

«Реал» и «Бавария» вступают в борьбу с «Барселоной» за приобретение защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает 90min.
По информации источника, португалец не вернётся в «Манчестер Сити» в следующем сезоне, поскольку сразу несколько ведущих европейских клубов заинтересованы в его покупке.
Сообщается, что Томас Тухель принял решение сохранить универсального крайнего защитника в своей команде. Помимо «Баварии», к Канселу проявляют интерес и другие топовые клубы: мадридский «Реал» ищет правого защитника на смену Даниэлю Карвахалю. «Сливочные» считают Канселу наиболее подходящим вариантом.
Во второй половине сезона на счету португальца 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось о предметных переговорах между представителями Канселу и «Барселоной».
- 12 мая 2023
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:18
-
00:00
- 11 мая 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:32
-
23:27
-
23:20
-
23:15
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:49
-
22:47
-
22:39
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
22:03
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:21
-
21:21
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:49