Погба отметился первым результативным действием после возвращения в «Ювентус»

В первом полуфинальном матче Лиги Евровы между «Ювентусом» и «Севильей» полузащитник туринцев Поль Погба оформил первое результативное действие после возвращения в команду.

Его голевой пас на Федерико Гатти на 90+7-й минуте встречи спас команду от поражения – 1:1.

До этого последним результативным действием Погба в официальном матче была голевая передача за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Манчестер Сити» в АПЛ. Это произошло больше года назад – 6 марта 2022 года.

Француз пропустил суммарно восемь месяцев из-за различных травм. Игра с «Севильей» стала для него всего лишь девятой в текущем сезоне.

Погба перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее хавбек выступал за туринцев на протяжении пяти сезонов (с 2012 по 2016 год).