Кононов: надеюсь, в следующем сезоне вернусь к работе, приоритет — РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов заявил о намерении вернуться к работе и назвал приоритетным вариантом Российскую Премьер-Лигу.

«Предложения поступают. Надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать. В России или за рубежом, пока сказать не могу. Приоритет — Российская Премьер-Лига», — приводит слова Кононова Sport24.

Последним клубом Кононова был тульский «Арсенал», который он возглавлял с июня 2022 года по январь 2023 года.

Российским поклонникам футбола 57-летний белорусский специалист также известен по работе с «Краснодаром», грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

Лучшим достижением Олега Кононова в качестве тренера команды РПЛ является третье место с «Краснодаром» в сезоне-2014/2015.