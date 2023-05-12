Защитник «Реала» Менди восстановился после травмы и готов сыграть с «Хетафе»

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди восстановился после травмы бедра и готов сыграть в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги с «Хетафе», сообщает Besoccer.
По информации источника, в среду, 11 мая, француз приступил к тренировкам с командой в общей группе.
Последний раз 27-летний защитник появлялся на поле в 26-м туре чемпионата, в игре с «Барселоной». В текущем сезоне на счету Менди 27 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Матч 34-го тура с «Хетафе» состоится в субботу, 13 мая. Начало игры — в 22:00 мск.
После 33 игр «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 68 очков.
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