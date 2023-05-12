«Ювентус» не проигрывает дома в матчах Лиги Европы с 2009 года
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Туринский «Ювентус» провёл 15 домашних матчей в Лиге Европы с 2009 года и ни разу не проиграл. Беспроигрышная серия насчитывает восемь ничьих и семь побед.
В первом матче полуфинала Лиги Европы с «Севильей» «Ювентус» сыграл вничью (1:1) благодаря голу защитника Федерико Гатти. Эта ничья стала восьмой для туринской команды в последних 15 домашних встречах в Лиге Европы. Ещё семь матчей «Ювентус» выиграл.
В сезоне-2022/2023 туринцы начали принимать участие во втором по значимости европейском турнире после того, как не сумели преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф «Ювентус» разобрался с «Нантом» (1:1 и 3:0), в 1/8 финала обыграл «Фрайбург» (1:0 и 2:0), а в 1/4 финала оказался сильнее «Спортинга (1:0 и 1:1).
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