«Ювентус» не проигрывает дома в матчах Лиги Европы с 2009 года

Туринский «Ювентус» провёл 15 домашних матчей в Лиге Европы с 2009 года и ни разу не проиграл. Беспроигрышная серия насчитывает восемь ничьих и семь побед.

В первом матче полуфинала Лиги Европы с «Севильей» «Ювентус» сыграл вничью (1:1) благодаря голу защитника Федерико Гатти. Эта ничья стала восьмой для туринской команды в последних 15 домашних встречах в Лиге Европы. Ещё семь матчей «Ювентус» выиграл.

В сезоне-2022/2023 туринцы начали принимать участие во втором по значимости европейском турнире после того, как не сумели преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф «Ювентус» разобрался с «Нантом» (1:1 и 3:0), в 1/8 финала обыграл «Фрайбург» (1:0 и 2:0), а в 1/4 финала оказался сильнее «Спортинга (1:0 и 1:1).