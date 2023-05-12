Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» не проигрывает дома в матчах Лиги Европы с 2009 года

«Ювентус» не проигрывает дома в матчах Лиги Европы с 2009 года
Комментарии

Туринский «Ювентус» провёл 15 домашних матчей в Лиге Европы с 2009 года и ни разу не проиграл. Беспроигрышная серия насчитывает восемь ничьих и семь побед.

В первом матче полуфинала Лиги Европы с «Севильей» «Ювентус» сыграл вничью (1:1) благодаря голу защитника Федерико Гатти. Эта ничья стала восьмой для туринской команды в последних 15 домашних встречах в Лиге Европы. Ещё семь матчей «Ювентус» выиграл.

В сезоне-2022/2023 туринцы начали принимать участие во втором по значимости европейском турнире после того, как не сумели преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф «Ювентус» разобрался с «Нантом» (1:1 и 3:0), в 1/8 финала обыграл «Фрайбург» (1:0 и 2:0), а в 1/4 финала оказался сильнее «Спортинга (1:0 и 1:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023