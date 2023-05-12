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Финал ЛЧ-2023 могут перенести в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции

Финал ЛЧ-2023 могут перенести в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции
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Финал текущего сезона Лиги чемпионов может быть перенесён из Стамбула в Лиссабон из-за предстоящих президентских выборов в Турции, сообщает Daily Mail.

В этом году финал турнира должен был пройти в субботу, 10 июня, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Однако, по информации источника, из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться в воскресенье, 14 мая, УЕФА опасается возможных нарушений общественного порядка.

Сообщается, что европейская футбольная организация не желает переносить финал Лиги чемпионов, так как матч данной стадии в Стамбуле не был проведён два раза подряд (в 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса). Однако УЕФА не может исключить подобный вариант в случае возникновения угрозы безопасности. Представители организации уже направили неофициальный запрос в адрес Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Милан» на своей арене уступил «Интеру» (0:2).

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