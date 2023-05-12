Боков: Мостовой мог бы играть на таком же уровне, что и Миранчук с Головиным

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков порассуждал о перспективах полузащитника команды Андрея Мостового в случае трансфера в зарубежный клуб.

«Все говорят, что Малком лучший футболист «Зенита» в этом сезоне. Безусловно, он хорош, но я бы отметил ещё Андрея Мостового. Хочется поддержать наших парней. Понятно, что легионеры сильные, но я к Мостовому отношусь с большей симпатией. За счёт чего Андрей хорошо выступает в «Зените»? Стабильность — главный признак мастерства.

Из-за стабильности у него получаются такие хорошие игры, плюс ему доверяет тренер, партнёры помогают. Думаю, что у Мостового есть перспективы заиграть за границей и попробовать себя на более высоком уровне. Он мог бы играть в тех же лигах, что и Миранчук с Головиным, на таком же уровне», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Контракт Андрея Мостового с петербургским клубом действителен до лета 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 25-летнего футболиста 33 матча во всех турнирах, восемь забитых голов и пять результативных передач.