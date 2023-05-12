Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси и «ПСЖ» заключили секретный контракт

Лионель Месси и «ПСЖ» заключили секретный контракт
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» и аргентинский нападающий Лионель Месси составили секретный контракт после того, как игрок без разрешения посетил Саудовскую Аравию, сообщает RMC Sport.

Напомним, в мае Месси без разрешения клуба посетил Саудовскую Аравию, за что был отстранён от тренировок и матчей на две недели. Позже представители аргентинского форварда связались с клубом, чтобы договориться о возобновлении групповых тренировок. Для этого был составлен частный секретный контракт, согласно которому Месси извинится, а «ПСЖ» допустит его к тренировкам. Изначально, представители Месси опасались, что клуб не выполнит своё обещания, но позже стало известно, что аргентинец возобновил тренировки в клубе.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть «ПСЖ» и перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Месси перейдёт в «Аль-Хиляль»! Ещё одно подтверждение от серьёзного источника. LIVE
Live
Месси перейдёт в «Аль-Хиляль»! Ещё одно подтверждение от серьёзного источника. LIVE

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023