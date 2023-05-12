Мойес: «Вест Хэм» получил небольшое преимущество, но не более того

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес подвёл итог домашнего матча против «АЗ Алкмар» (2:1) в полуфинале Лиги конференций. Нидерландский клуб забил гол в первом тайме, но лондонцы сумели дважды отличиться во второй половине и добились волевой победы.

«Мы получили небольшое преимущество, но не более того. Противостояние очень равное, разница в игре очень маленькая, и если бы мы уступили с разницей в один мяч, то я бы не говорил, что мы выбыли из борьбы. Я рад, что нам удалось выйти вперёд, это большое дело. Но это был непростой вечер», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мойеса.

Второй матч полуфинала пройдёт на стадионе АФАС в Алкмаре 18 мая. Начало игры в 22:00 по московскому времени.