Вице-президент «Барселоны»: подписание Месси не входит в планы
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Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о возможном возвращении аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в клуб.
«Подписание Месси не входит в планы. Вы должны быть осторожны. Такой человек, как Месси, всегда прибавляет, и в Ла Лиге всё было бы хорошо, если бы «Барселона» была в сильной позиции», — приводи слова Ромеу Barca Universal.
Ранее сообщалось, что Месси летом покинет «ПСЖ» и может получить в Саудовской Аравии рекордный контракт с зарплатой около $ 400 млн.
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.
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