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Аллегри и Роналду могут вновь поработать в одном клубе

Аллегри и Роналду могут вновь поработать в одном клубе
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«Аль-Наср» может назначать Массимилано Аллегри на пост главного тренера, сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По данным источника, внутри клуба продолжают обсуждать возможных кандидатов на эту должность, и одним из вариантов является нынешний главный тренер «Ювентуса» Аллегри.

Клуб готовит официальное предложение для специалиста. Нынешним наставником «Аль-Насра» является Динко Еличич, который по ходу сезона сменил Руди Гарсию на посту главного тренера.

Отметим, за «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, который работал с Аллегри в «Ювентусе».

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

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