Вице-президент «Барсы» — о финансовом положении клуба: не в реанимации, но под капельницей
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Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о финансовом положении клуба.
«Мы не в реанимации, но мы всё ещё в больнице под капельницей. Я думаю, мы движемся вперёд. Я прошу несколько лет терпения, чтобы ситуация наладилась. У нас есть такая возможность. Мы были активны на трансферном рынке. У нас более конкурентоспособная команда, это видно по результатам. Если мы хотели заработать деньги, у нас есть престижные игроки, и мы могли себе это позволить», — приводит слова Ромеу Marca.
На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. Ближайшего преследователя в лице «Атлетико» команда опережает на 13 очков.
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