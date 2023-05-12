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Роналду презентовали часы с его изображением стоимостью € 105 тыс.

Роналду презентовали часы с его изображением стоимостью € 105 тыс.
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Нападающему «Аль-Наср» Криштиану Роналду вручили часы стоимостью € 105 тыс. на открытии бутика часов бренда Jacob&Co в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

На часах есть изображение Роналду. Также они украшены 26 белыми бриллиантами.

Фото: Социальные сети Роналду

Фото: Социальные сети Роналду

Компания собирается выпустить новую коллекцию, в которой будут представлены лучшие моменты из карьеры Роналду, а на оборотной стороне часов будет изображено его культовое празднование португальского нападающего.

Самые дорогие часы из коллекции стоят € 131 тыс.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и 4 результативные передачи.

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