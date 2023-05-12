«Реал» тренируется только ради Лиги чемпионов». Агуэро — о сезоне подопечных Анчелотти
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро выразил удивление игрой мадридского «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Не понимаю, что происходит с «Реалом» в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради неё.
Вы смотрите на их игру в Ла Лиге и думаете: «Как они могут так играть?» Это безумие», – приводит слова Агуэро Sport.
Напомним, первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».
Противостояние Гвардиолы и Анчелотти продолжается:
Фанат «Реала» заявил, что команда не боится Эрлинга Холанда:
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