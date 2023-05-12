Леандро Бонуччи провёл свой 500-й матч в составе «Ювентуса»
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Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречались «Ювентус» и «Севилья». Итоговый счёт встречи — 1:1. Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине.
В этой игре принял участие капитан команды туринцев Леандро Бонуччи. Данный матч стал для него 500-м в футболке клуба. В честь этого ему подарили символичную форму с цифрой «500».
За 500 матчей в «Ювентусе» Бонуччи забил 37 голов и отдал 10 голевых передач. Он восемь раз становился чемпионом страны, три раза брал Кубок Италии и пять раз выиграл Суперкубок.
Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
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