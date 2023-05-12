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Леандро Бонуччи сообщил о травме

Леандро Бонуччи сообщил о травме
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Итальянский защитник «Ювентуса» Леандро Бонуччи рассказал о своей травме в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей». Матч закончился ничейный результатом (1:1).

«Я попросил замену, потому что чувствовал неприятные ощущения в приводящей мышце при контакте с мячом. Чтобы не усугубить ситуацию, я попросил разрешения покинуть поле. В итоге всё сложилось как нельзя лучше, ведь Гатти сравнял счёт. В Севилье предстоит непростой и очень напряженный матч против трудного соперника. Будем бороться за поездку в Будапешт», – приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

На 26-й минуте матча нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт, но в компенсированное время встречи защитник хозяев Федерико Гатти сравнял счёт.

Ответная игра соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.

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