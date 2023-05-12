Солигорский «Шахтёр» опубликовал заявление о лишении чемпионства в чемпионате Белоруссии

Солигорский «Шахтёр» опубликовал заявление после лишения золотых медалей в чемпионате Белоруссии за сезон-2022.

«Сообщаем, что сейчас решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтер», официально не направлены в адрес клуба. Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации.

После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Причиной лишения клуба победы в сезоне-2022 стала организация договорных матчей в прошлом розыгрыше чемпионата и финансовое стимулирование соперников по высшей лиге.