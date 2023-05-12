Руй Патрисиу стал рекордсменом по сыгранным матчам в Лиге Европы

Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу стал рекордсменом по матчам в Лиге Европы.
Голкипер «Ромы» Руй Патрисиу вышел в основном составе в игре с «Байером» в полуфинале турнира. Таким образом, португалец провёл 67-й матч в Лиге Европы. Это новый рекорд турнира (с сезона-2009/2010) среди футболистов. На втором месте располагается защитник «Црвены Звезды» Александар Драгович с 66 сыгранными матчами.
Руй Патрисиу в этом сезоне провёл 48 игр за «Рому» во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча при 19 «сухих» матчах.
Напомним, вчера, 11 мая, завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и «Байер». Игра закончилась победой «Ромы» со счётом 1:0.
Ответный матч пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» 18 мая. Игра начнётся в 22:00 мск.
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