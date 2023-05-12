Торрес рассказал, что у «Севильи» будет преимущество на домашнем поле перед «Ювентусом»
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Испанский полузащитник «Севильи» Оливер Торрес высказался о противостоянии с «Ювентусом» в рамках полуфинала Лиги Европы. Первый матч завершился со счётом 1:1.
«Перед этим матчем мы просто хотели сохранить интригу в противостоянии к ответной встрече у себя дома. Там у нас всегда есть дополнительный игрок. Думаю, что болельщики поддержат нас в следующий четверг. И мы отдадим все силы», – приводит слова Торреса пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
На стадии 1/4 финала «Ювентус» по сумме двух матчей оказался сильнее португальского «Спортинга» с общим счётом 2:1.
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