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«Не мешайте моё имя в своих салатах». Мбаппе ответил французским СМИ

«Не мешайте моё имя в своих салатах». Мбаппе ответил французским СМИ
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на слухи о том, что его попросили выступить перед молодыми футболистами командами с целью отговорить их от каких-либо акций.

«Не мешайте моё имя в своих салатах и проверяйте свои источники, пожалуйста… Хорошего вечера», — написал Мбаппе в своём «твиттере», ответив на пост L'Equipe, распространившего данную информацию.

Ранее французское издание опубликовало инсайд, согласно которому Мбаппе попросили выступить перед молодыми футболистами «ПСЖ», чтобы тот отговорил их от каких-либо акций.

Напомним, по информации СМИ, Мбаппе со следующего сезона станет капитаном «ПСЖ» вместо защитника Маркиньоса. Нападающий связан контрактом с парижским клубом до 2024 года. По слухам, Мбаппе может перейти в мадридский «Реал», который хочет приобрести его и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

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