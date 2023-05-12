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Тренер «Севильи» Мендилибар рассказал о плане на первый матч 1/2 финала ЛЕ с «Ювентусом»

Тренер «Севильи» Мендилибар рассказал о плане на первый матч 1/2 финала ЛЕ с «Ювентусом»
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Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар высказался о первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1).

«Наш план состоял в том, чтобы прессинговать как можно выше и стараться отбирать мяч на половине поля соперника, быть ближе к чужим воротам и чаще им угрожать. Но перехватывать мяч становилось всё труднее, и в конце концов пришлось держать оборону сзади. Да, в итоге мы почти постоянно оборонялись на своей половине. Не могу сказать, случилось это из-за физической усталости в связи с растраченными силами или же из-за того, как соперник стремился отыграться.

Одно хорошо при таком итоге: счёт 1:0 подсознательно может расслаблять, а при этом такого не будет — нужно выходить и побеждать. И нам ещё нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

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