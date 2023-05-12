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Уткин: «Севилья» какая-то неубиваемая, как грибок или аллергия

Уткин: «Севилья» какая-то неубиваемая, как грибок или аллергия
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, в котором итальянский «Ювентус» сыграл вничью с испанской «Севильей». Игра проходила в Турине, «Севилья» вела в счёте практически весь матч, однако «Ювентус» спасся от поражения на 90+7-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Севилья» какая-то неубиваемая. Как грибок. Или аллергия. Как у неё это получается?

И я очень удивлён игрой «Ювентуса». Есть игроки мирового класса, есть игроки с исключительными качествами — ну как получается из такой банды делать настолько серую и безыдейную игру… Макс Аллегри — пустая трата денег», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

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