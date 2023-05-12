Уткин: «Севилья» какая-то неубиваемая, как грибок или аллергия
Поделиться
Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, в котором итальянский «Ювентус» сыграл вничью с испанской «Севильей». Игра проходила в Турине, «Севилья» вела в счёте практически весь матч, однако «Ювентус» спасся от поражения на 90+7-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Севилья» какая-то неубиваемая. Как грибок. Или аллергия. Как у неё это получается?
И я очень удивлён игрой «Ювентуса». Есть игроки мирового класса, есть игроки с исключительными качествами — ну как получается из такой банды делать настолько серую и безыдейную игру… Макс Аллегри — пустая трата денег», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 12 мая 2023
-
09:35
-
09:35
-
09:25
-
09:21
-
09:15
-
09:12
-
09:08
-
08:54
-
08:48
-
08:46
-
08:30
-
08:27
-
08:08
-
07:58
-
07:52
-
07:09
-
07:03
-
06:59
-
06:58
-
06:49
-
06:22
-
06:07
-
05:56
-
04:47
-
04:24
-
04:22
-
04:07
-
04:00
-
03:25
-
03:17
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:27
-
02:04
Партнерский контент