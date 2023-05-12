Нападающий «Вест Хэма» Антонио: гол «АЗ» возник из ниоткуда

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «АЗ Алкмар» (2:1).

«Мы знаем, какими способностями они обладают, знаем, что они играют в качественный футбол. Дело было скорее в том, что гол возник из ниоткуда. Они много владели мячом, но особо ничего не создали, так что такого гола дальним ударом мы на самом деле не ожидали.

Мой гол? Это был просто инстинкт. Я всегда хочу быть внутри штрафной, рядом и ждать, когда что-нибудь прилетит. Раньше был ещё один момент. На этот раз мне идеально удалось проткнуть мяч в сетку», — приводит слова Антонио официальный сайт УЕФА.

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