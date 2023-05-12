Евгений Кафельников: больше не буду смотреть российский футбол, мне параллельно на него

Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что после матча «Зенит» — «Спартак» (3:2) больше не намерен смотреть российский футбол. Самый титулованный теннисист страны сказал, что теперь ему «параллельно» на футбол, этот вид спорта ему неинтересен.
«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчёт матча «Зенит» — «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол — от слова «совсем». Какая разница, остаётся ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.
Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру («Зенит» — «Спартак» — 3:2), и мне этого хватило — больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это моё решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нём вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно всё, что связно с российским футболом.
Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше — точка.
Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт — адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна — там сидят реальные эксперты и могут дать чёткий, развёрнутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует — всё хорошо у нас!» — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».
- 12 мая 2023
-
10:19
-
10:16
-
10:10
-
10:03
-
10:01
-
09:54
-
09:35
-
09:35
-
09:25
-
09:21
-
09:15
-
09:12
-
09:08
-
08:54
-
08:48
-
08:46
-
08:30
-
08:27
-
08:08
-
07:58
-
07:52
-
07:09
-
07:03
-
06:59
-
06:58
-
06:49
-
06:22
-
06:07
-
05:56
-
04:47
-
04:24
-
04:22
-
04:07
-
04:00
-
03:25