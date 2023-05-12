Евгений Кафельников: больше не буду смотреть российский футбол, мне параллельно на него

Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что после матча «Зенит» — «Спартак» (3:2) больше не намерен смотреть российский футбол. Самый титулованный теннисист страны сказал, что теперь ему «параллельно» на футбол, этот вид спорта ему неинтересен.

«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчёт матча «Зенит» — «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол — от слова «совсем». Какая разница, остаётся ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.

Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру («Зенит» — «Спартак» — 3:2), и мне этого хватило — больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это моё решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нём вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно всё, что связно с российским футболом.

Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше — точка.

Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт — адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна — там сидят реальные эксперты и могут дать чёткий, развёрнутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует — всё хорошо у нас!» — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».