Руководство «Баварии» встретилось с Мюллером, чтобы объяснить ему его важность для клуба

Руководство мюнхенской «Баварии» пообщалось с нападающим команды Томасом Мюллером, чтобы обсудить с ним будущее в клубе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич и президент Герберт Хайнер связались с Мюллером на фоне слухов о его возможном уходе из клуба.

Во время встречи руководство «Баварии» дало понять Мюллеру, что клуб и дальше будет рассчитывать на него. Боссы мюнхенцев заверили нападающего, что хотели бы, чтобы он завершил карьеру именно в составе рекордмайстера.

Контракт 34-летнего Мюллера с «Баварией» рассчитан до 2024 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе футболиста из-за малого игрового времени при главном тренере Томасе Тухеле.

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