Агент Мойсеса Кайседо прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал»

Футбольный агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы полузащитника английского «Брайтона» Мойсеса Кайседо, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны лондонского «Арсенала», отметив, что о возможном трансфере в стан «канониров» или в какой-либо другой клуб можно будет говорить только летом.

«Арсенал» — отличная команда для кого угодно. Давайте посмотрим, что произойдёт летом. Есть много клубов, заинтересованных в Мойсесе. У него осталось четыре года по контракту. Мойсес проводит невероятный сезон, так что это нормально, что в нём заинтересовано так много клубов. Его мечта играть в Лиге чемпионов и достичь как можно большего в футболе», — приводит слова Сьерры Arsenal Informer.

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