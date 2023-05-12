Тренер «Базеля»: Джака спросил меня, должны ли они сохранять ничью, я сказал «нет»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Базеля» Хайко Фогель рассказал о разговоре с полузащитником в концовке первого матча 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». «Базель» на выезде одержал победу со счётом 2:1.
«Футбол иногда сочиняет фантастические истории. Таулант (Джака. — Прим. «Чемпионата») спросил меня перед штрафным, когда мы забили второй мяч, должны ли они сохранять ничью. Но я сказал «нет», мы хотим счёт 2:1. А потом это действительно произошло, это просто удивительно», — приводит слова Хайко Фогеля официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится в четверг, 18 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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