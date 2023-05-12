Озбилиз: постоянные обсуждения возможного трансфера в «Челси» сильно давят на Захаряна

Бывший игрок «Спартака» Араз Озбилиз высказался об уровне игры полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, заявив, что постоянные разговоры о возможном переходе футболиста бело-голубых в лондонский «Челси» сильно давят на него.

«Даже футболисты высокого уровня не могут играть стабильно, что уж говорить об Арсене Захаряне. Есть пик, а есть и слабое выступление. Сильный тот игрок, который отличается стабильностью, а у Захаряна был только один сезон, по которому не стоит судить.

Сейчас для Арсена важнее всего — стабильно играть. Должен быть минимум, поэтому тяжело требовать каких-то свершений от молодого игрока — полузащитник «Динамо» ещё в процессе становления.

С возрастом придёт стабильность, а пока СМИ не стоит говорить, что это новая звезда, постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси» — это сильно давит на Захаряна. Игрок хочет показывать, на что он способен, и абстрагироваться от лишнего внимания», — приводит слова Озбилиза Sport24.