«Сразу после свистка я заплакал». Аршавин — о победе над Нидерландами на Евро-2008
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе над Нидерландами на чемпионате Европы 2008 года (3:1), признавшись, что после финального свистка заплакал, представив счастье российских болельщиков.
«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная», — приводит слова Аршавина Sports.ru.
Аршавин в матче со сборной Нидерландов отметился забитым мячом в дополнительное время на 116-й минуте.
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