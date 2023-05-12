Тренер «Оренбурга» Личка: хотим забрать ещё плюс-минус шесть очков до конца сезона

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится завтра, 13 мая. Начало игры — в 12:00 мск.

«Нужно, чтобы не получилось проиграть два раза подряд. ЦСКА бьётся за второе место, «Урал» бьётся за выживание в Премьер-Лиге. Это значит, что для них очень важная игра. Мы будем давить, играть в свой футбол. Мы хотим забрать ещё плюс-минус шесть очков до конца сезона, поэтому для нас это очень важно.

Мы играем для себя, для болельщиков. Это твоя гордость. Ты не хочешь оставить игру без борьбы, чтобы могли говорить, что команда уже закончила сезон. Поэтому я уверен, что мы выйдем и покажем такой футбол, который мы показываем в последнее время, и сейчас тоже получим очки», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.