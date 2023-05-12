Экс-спортдиректор «Спартака» Каттани предоставил агенту доступ к молодым игрокам в «ПСЖ»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани, работающий сейчас в системе французского «ПСЖ», предоставит прямой доступ агенту на тренировки юниорских команд. Об этом сообщает «твиттер» Djamel.

По информации источника, Каттани также предоставил доступ к командам до 16, до 17 и до 19 лет представителям «Торино». Агент уже контактировал с молодыми футболистами в надежде подписать определённых игроков.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года по июль 2022 года. При нём красно-белые завоевали Кубок России в 2022 году. До «Спартака» Каттани работал в лондонском «Челси» и французском «ПСЖ» скаутом по итальянскому рынку. Также функционер известен работой над трансфером Пауло Дибалы в «Палермо».