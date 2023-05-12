Мудрик: мне нравится чувствовать себя частью «Челси». Мы должны только побеждать

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик рассказал, что ему очень нравится играть за английскую команду.

«Я правда наслаждаюсь работой под руководством таких хороших тренеров. И мне нравится играть с такими хорошими и качественными игроками. Чувствую, как расту каждый день, и мне приятно осознавать это.

Мы одержали очень важную победу для всех нас, для команды, для наших болельщиков. Мы должны быть уверены в своих силах, чтобы продолжать в том же духе и держать высокий уровень, так как «Челси» — это большой клуб. Мы должны только побеждать и делать всё для этого.

Я слышал, что болельщики посвятили мне песню, мне всегда приятно слышать её. Мне нравится чувствовать себя частью «Челси» и ощущать любовь фанатов», — сказал Мудрик в интервью пресс-службе «Челси».

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»