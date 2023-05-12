Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик: мне нравится чувствовать себя частью «Челси». Мы должны только побеждать

Мудрик: мне нравится чувствовать себя частью «Челси». Мы должны только побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик рассказал, что ему очень нравится играть за английскую команду.

«Я правда наслаждаюсь работой под руководством таких хороших тренеров. И мне нравится играть с такими хорошими и качественными игроками. Чувствую, как расту каждый день, и мне приятно осознавать это.

Мы одержали очень важную победу для всех нас, для команды, для наших болельщиков. Мы должны быть уверены в своих силах, чтобы продолжать в том же духе и держать высокий уровень, так как «Челси» — это большой клуб. Мы должны только побеждать и делать всё для этого.

Я слышал, что болельщики посвятили мне песню, мне всегда приятно слышать её. Мне нравится чувствовать себя частью «Челси» и ощущать любовь фанатов», — сказал Мудрик в интервью пресс-службе «Челси».

Материалы по теме
Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии
Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023