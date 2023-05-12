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Стала известна причина смертельного ДТП воспитанника «Спартака» Каракина

Стала известна причина смертельного ДТП воспитанника «Спартака» Каракина
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Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин не был пристёгнут во время страшного ДТП на Минском шоссе. Но основной причиной смертельной аварии стали шины, которые стояли на Nissan GTR футболиста — они были предназначены для гонок на треке, информирует телеграм-канал 112.

Согласно сведениям источника, после ДТП врачи несколько часов боролись за жизнь Каракина, но спасти спортсмена не удалось. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, рёбер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Также футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году), после чего играл на любительском уровне.

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