Защитник «Спартака» Дуарте прибыл на заседание КДК РФС
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, на заседании будет рассмотрено удаление футболиста красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.
Алексис Дуарте получил красную карточку на 75-й минуте матча при счёте 1:2. «Спартак» смог сравнять счёт благодаря точному удару форварда Квинси Промеса с пенальти на 85-й минуте. Однако победу «Зениту» и досрочное чемпионство принёс нападающий Иван Сергеев, который отличился в добавленное время.
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