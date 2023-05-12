Появилось новое видео с места смертельного ДТП футболиста Каракина

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин попал в страшное ДТП на Минском шоссе под Москвой. Спортсмен с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти 32-летнего Александра не удалось. В Сети появилось новое видео с места смертельной аварии Каракина.

Видео с места смертельной аварии футболиста Каракина:

Источник видео: телеграм-канал «112»

Некоторые источники сообщали, что в ночь фатального ДТП Каракин участвовал в уличных гонках.

Напомним, Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Также футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году), после чего играл на любительском уровне.