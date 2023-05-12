Появилось фото возможного выездного комплекта новой формы «Барселоны» с белой футболкой
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Появились фотографии возможного выездного комплекта игровой формы испанской «Барселоны» на сезон-2023/2024. Впервые с 1970-х годов футболка будет белой. Об этом сообщил Footyheadlines.
Фото: Footyheadlines
Nike комбинирует выездную футболку с синими шортами и гетрами в цветах «блауграны». Это та же цветовая комбинация, которую носили в 1970-х годах. Отмечается, что «Барселона» будет использовать логотип 1975-2002 годов вместо нынешнего.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 82 очка после 33 матчей. Мадридский «Атлетико» отстаёт на 13 очков.
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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