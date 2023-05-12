Появилось фото возможного выездного комплекта новой формы «Барселоны» с белой футболкой

Появились фотографии возможного выездного комплекта игровой формы испанской «Барселоны» на сезон-2023/2024. Впервые с 1970-х годов футболка будет белой. Об этом сообщил Footyheadlines.

Фото: Footyheadlines

Nike комбинирует выездную футболку с синими шортами и гетрами в цветах «блауграны». Это та же цветовая комбинация, которую носили в 1970-х годах. Отмечается, что «Барселона» будет использовать логотип 1975-2002 годов вместо нынешнего.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 82 очка после 33 матчей. Мадридский «Атлетико» отстаёт на 13 очков.

Видео: «Барселона» в большинстве обыграла «Осасуну» в матче Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.