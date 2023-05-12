Гендиректор «Зенита» Медведев снял свою кандидатуру с выборов членов в исполком РФС от РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сам снял свою кандидатуру с выборов новых членов в исполком РФС от РПЛ. Также функционер подтвердил выбор генерального директора грозненского «Ахмата» Ахмеда Айдамирова и президента футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга.
«Александр Медведев снял свою кандидатуру с выборов членов в исполком РФС от РПЛ. У нас было две вакансии, была организована процедура выборов. Выдвинуто было четыре кандидата: Медведев, Сайманов, Айдамиров и Ротенберг. Медведев и Сайманов свои кандидатуры сняли, Айдамирова и Ротенберга все клубы поддержали», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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