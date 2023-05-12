Садио Мане хочет вернуться в АПЛ. «Челси» уже ведёт переговоры с «Баварией»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает инсайдер Педро Алмейда в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский «Челси» уже начал переговоры с «Баварией» по возможному трансферу сенегальского футболиста. Диалог двух клубов проходит в позитивном ключе. Уже было сформировано первое предложение по переходу Мане.

Напомним, ранее Мане уже играл в АПЛ за «Ливерпуль», с которым стал чемпионом Англии. К «Баварии» сенегальский нападающий присоединился только летом прошлого года. После поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в этом сезоне Мане попал в скандал, когда ударил своего одноклубника Лероя Зане по лицу. По информации инсайдеров, после этого в клубе приняли решение расстаться с сенегальцем.

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