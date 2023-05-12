Садио Мане хочет вернуться в АПЛ. «Челси» уже ведёт переговоры с «Баварией»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает инсайдер Педро Алмейда в своём «твиттере».
По информации источника, лондонский «Челси» уже начал переговоры с «Баварией» по возможному трансферу сенегальского футболиста. Диалог двух клубов проходит в позитивном ключе. Уже было сформировано первое предложение по переходу Мане.
Напомним, ранее Мане уже играл в АПЛ за «Ливерпуль», с которым стал чемпионом Англии. К «Баварии» сенегальский нападающий присоединился только летом прошлого года. После поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в этом сезоне Мане попал в скандал, когда ударил своего одноклубника Лероя Зане по лицу. По информации инсайдеров, после этого в клубе приняли решение расстаться с сенегальцем.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
- 12 мая 2023
-
14:12
-
14:11
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:46
-
13:45
-
13:40
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:09
-
13:02
-
12:53
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:45
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:23
-
12:03
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:45
-
11:38
-
11:38
-
11:33
-
11:28
-
11:21
-
11:17
-
11:07
-
11:01