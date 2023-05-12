Глава РПЛ Алаев: клубы включились в работу смены формата лиги, группа сформирована
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что клубы чемпионата сформировали группу по возможной смене формата турнира.
«Группа по возможной смене формата РПЛ сформирована, клубы включились в эту работу. Сегодня этот вопрос обсуждался. Пивоваров сказал, что в ближайшие две недели состоится заседание группы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сейчас в РПЛ играют по системе «осень — весна». В высшем дивизионе чемпионата России принимают участие 16 команд, разыгрывающих между собой чемпионский титул в 30 турах. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит», одержавший победу уже в пятый раз подряд и десятый в своей истории.
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