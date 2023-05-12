«Спартак» увеличит годовой бюджет клуба до 12 млрд рублей — Источник

«Спартак» увеличит бюджет клуба на сезон-2023/2024 до 12 млрд рублей — это почти на 1 млрд больше, чем в нынешнем сезоне, информирует «РБК-Спорт».

Согласно сведениям источника, руководство красно-белых не ставит каких-то финансовых рамок в вопросах покупки игроков. Если необходимость конкретного футболиста будет аргументирована руководству клуба, то этот игрок будет куплен. Кроме того, не установлена никакая финансовая планка для «Спартака» на трансферном рынке. Всё будет зависеть от ситуации на рынке в моменте.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Красно-белые набрали 49 очков в 26 матчах и отстают от «Ростова», занимающего третье место, всего на одно очко.