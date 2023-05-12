Гендиректор «Крыльев» заявил, что добился своей цели, уйдя с поста в знак протеста

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что считает, что добился своей цели, подав заявление об уходе со своего поста в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Ушёл ли я со своего поста, присутствуя на общем собрании клубов РПЛ? Вы сами ответили на свой вопрос. Приняли ли мою отставку? Заседания совета директоров ещё не было. Решение будет принято после совета директоров.

Добился ли я своей цели? Да. Удовлетворён ли я поднявшимся шумом? Не хочу больше ничего комментировать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Андреев принял решение уйти в отставку со своего поста в знак протеста после матча 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород» (1:2).