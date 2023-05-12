Бушманов: пока есть минимальные шансы, «Химки» будут цепляться — «Спартаку» будет непросто
Поделиться
Бывший футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
«Ожидаю, что «Спартак» обыграет «Химки» и наберёт три очка, которые очень нужны. Но команда Талалаева может создать проблемы спартаковцам — лёгкой игры ожидать не стоит. «Химки» будут сопротивляться и делать всё для того, чтобы набрать очки в этом матче. Пока есть хотя бы минимальные шансы на спасение, химчане будут цепляться за каждую возможность набрать очки. Поэтому «Спартаку» будет непросто», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2023
-
14:12
-
14:11
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:46
-
13:45
-
13:40
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:09
-
13:02
-
12:53
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:45
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:23
-
12:03
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:45
-
11:38
-
11:38
-
11:33
-
11:28
-
11:21
-
11:17
-
11:07
-
11:01
Партнерский контент