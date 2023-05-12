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Бушманов: пока есть минимальные шансы, «Химки» будут цепляться — «Спартаку» будет непросто

Бушманов: пока есть минимальные шансы, «Химки» будут цепляться — «Спартаку» будет непросто
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Бывший футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

«Ожидаю, что «Спартак» обыграет «Химки» и наберёт три очка, которые очень нужны. Но команда Талалаева может создать проблемы спартаковцам — лёгкой игры ожидать не стоит. «Химки» будут сопротивляться и делать всё для того, чтобы набрать очки в этом матче. Пока есть хотя бы минимальные шансы на спасение, химчане будут цепляться за каждую возможность набрать очки. Поэтому «Спартаку» будет непросто», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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