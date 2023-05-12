Тошич: мне бы хотелось, чтобы «Зенит», а не ЦСКА, шёл на втором месте в РПЛ!
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что ему хотелось бы, чтобы на втором месте в текущем сезоне РПЛ на втором месте шёл санкт-петербургский «Зенит», а не армейская команда.
«Слежу за РПЛ и болею за ЦСКА. Да, «Зенит» — чемпион, но я рад, что армейцы наконец-то находятся так высоко, на втором месте. Скорее, они и возьмут серебро по окончании сезона.
К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займёт ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а «Зенит» шёл на втором месте (смеётся)!» — приводит слова Тошича Sport24.
«Зенит» уже выиграл чемпионат России за четыре тура до конца сезона. ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице с 51 набранным очком после 26 матчей.
Кто в РПЛ борется за второе место в текущем сезоне?
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