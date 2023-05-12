Анохин: в «Химках» у меня была задача не стать фарм-клубом «Спартака». Я её выполнил

Бывший генеральный директор подмосковных «Химок» Сергей Анохин рассказал, почему принял решение покинуть клуб в 2021 году. Функционер заявил, что он выполнил задачи спасти команду от вылета из РПЛ и убрать влияние московского «Спартака», который, по его словам, хотел превратить химчан в свой фарм-клуб.

«Почему не задержался в «Химках»? Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка. Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот ещё одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдёт из «Чертаново» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели, — в «Химки» или «Крылья». Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб», — приводит слова Анохина «Спорт-экспресс».