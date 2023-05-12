УЕФА не будет переносить финал ЛЧ из Стамбула из-за президентских выборов в стране

УЕФА заявил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 из Стамбула.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдёт в Стамбуле тогда же, когда и планировалось, 10 июня. УЕФА не ведёт никаких переговоров о возможном переносе места проведения ни с какими политическими институтами, правительствами или национальными футбольными ассоциациями», — приводит заявление УЕФА журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА может перенести место проведения финала Лиги чемпионов в Лиссабон из-за проходящих в мае в Турции президентских выборов. По слухам, европейская организация опасалась массовых беспорядков в Стамбуле и поэтому начала общаться с португальской стороной.