Месси выйдет в старте «ПСЖ» в первом же матче после своего отстранения

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что нападающий команды Лионель Месси выйдет в стартовом составе в ближайшем матче парижан в Лиге 1.
«Когда Лео выходит на поле, вам приходится несколько подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать, в каком он настроении. Я понял, что он полон мотивации и решимости. Он выйдет завтра в стартовом составе», — приводит слова Галтье с пресс-конференции «твиттер» PSG COMMUNITY.
Завтра, 13 мая, «ПСЖ» сыграет с «Аяччо» в матче 35-го тура Лиги 1. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Напомним, ранее Месси был отстранён от тренировок и матчей в составе «ПСЖ» на две недели за свою поездку в Саудовскую Аравию, однако форвард принёс свои извинения публично, а дисквалификация была снята с него через пять дней.
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