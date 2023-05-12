Супруга Каракина прокомментировала гибель футболиста в результате ДТП

Анастасия Каракина, супруга погибшего в ДТП экс-футболиста «Спартака-2», «Динамо-2» и «Химок» Александра Каракина, прокомментировала гибель футболиста в результате ДТП. Ранее сегодня стало известно о кончине спортсмена в результате травм, полученных в автомобильной аварии.
«Меня не устраивало [хобби мужа]. В прошлом году он на мотоцикле то же самое делал. В этом году – на машине. Пишут, что он в реанимации, но он не в реанимации. Он скончался», — сказала супруга экс-футболиста в комментарии для телеграмм-канала SHOT.
Напомним, Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Также футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году), после чего играл на любительском уровне.
Видео с места смертельной аварии футболиста Каракина:
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