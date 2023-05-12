Хаджи: у «Спартака» есть шансы занять второе место, но происходящее с судейством — кошмар

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Химками». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 мск.
«Буду надеяться на победу «Спартака» в матче с «Химками». У команды Абаскаля есть шансы занять второе место в РПЛ. Химчане практически потеряли шансы остаться в РПЛ — я думаю, за четыре игры они свои дела не поправят. В этом матче важную роль будет играть психология. Мастерство выше у спартаковцев, но у «Химок» есть амбиции обыграть «Спартак» — для них это очень важно. Матч будет интересным и весёлым. Главное, чтобы судьи не вмешались — в последнее время они очень сильно влияют на результаты игр. Происходящее с судейством в последних матчах — кошмар», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 12 мая 2023
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